Michelangelo Pistoletto è il primo ospite delle “Lezioni d’artista” al Louvre

Il Louvre presenta "Leçons d'artiste", un nuovo ciclo d'incontri in cui un esponente dell'arte contemporanea è invitato a tenere tre conferenze, raccontando la sua visione del museo.

Per questa prima edizione il museo ha scelto Michelangelo Pistoletto, già protagonista al Louvre nel 2013 con la mostra "Année 1 – Le Paradis sur Terre". Michelangelo Pistoletto proporrà presso l'auditorium Michel Laclotte tra il 27 aprile e '11 maggio 2023 tre conferenze, costruendo delle relazioni tra alcuni aspetti della sua opera (il quadro specchiante), del suo pensiero (la nozione di arcipelago), e le collezioni del Louvre ed il modo in cui oggi si può immaginare l'istituzione museale.

Questo il programma:

Conferenza 1. Il Museo-Specchio (giovedì 27 aprile, ore 19)I quadri specchianti sono la firma dell'opera di Michelangelo Pistoletto. Riflettendo ciò che li circonda, fanno entrare chi li guarda nell'immagine. Sono la simbiosi tra presenza e temporalità. Partendo dalle sue riflessioni riguardo i quadri specchianti, in particolare la recente serie tuttora esposta al Louvre Abu Dhabi, basata sugli spazi e sui visitatori del museo del Louvre, Michelangelo Pistoletto mostrerà come il museo, nei suoi strati, è di per sé un specchio del tempo.

Conferenza 2. Una storia dell’arte di Michelangelo Pistoletto (giovedì 4 maggio, ore 19)Il Louvre racconta una storia dell'arte ben definita, radicata nelle collezioni e nella costruzione dei suoi nove dipartimenti. In questa conferenza Michelangelo Pistoletto ritornerà sul ruolo che ha avuto la storia dell'arte riguardo la sua opera collocata nel presente. Mostrerà come, in ciascuno dei dipartimenti del Louvre, si trovino risorse per il suo lavoro e per un pensiero moderno dell'arte.

Conferenza 3. L’arcipelago-Museo (giovedì 11 maggio, ore 19)Michelangelo Pistoletto vive, da quarant'anni, nel luogo in cui è nato, Biella, in Piemonte. Ha studiato l'ecosistema del posto è ha creato un'istituzione, Cittadellarte, che ha lo scopo di tessere i legami di quella che lui chiama la “città-arcipelago”. In questa conferenza estenderà al museo il suo pensiero sul concetto di arcipelago interrogandosi sulle modalità secondo cui il Louvre, nella sua realtà fisica e storica, possa essere considerato come un “museo-arcipelago”.