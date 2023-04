“Il Cacciatore di Foto”, a Masserano la mostra in ricordo di Antonio Falvo

Domani, sabato 22, e domenica 23 aprile, dalle 10 alle 19, a Masserano presso la storica chiesa di San Teonesto si terrà la una mostra fotografica in ricordo di Antonio Falvo, “Il Cacciatore di Foto”.

Antonio, fotografo amatoriale ed artista, amava il suo paese, ed ha saputo catturarne tutta la sua bellezza. La mostra permette infatti di di vedere Masserano dalla prospettiva dell'artista.

Alle 17 di sabato, in ricordo dell'artista, interverranno la figlia Michela Falvo, a cui va un particolare ringraziamento per la realizzazione di questa bellissima iniziativa in cui ha lavorato in prima persona, il Sindaco di Masserano Sergio Fantone, e Stefano Cavaliere direttore del Polo Museale. In conclusione della giornata un piccolo rinfresco.

Domenica 23, nella stessa location, dalle 14 alle 19, ci sarà anche l'evento “La Terra Brama” . Un particolare ringraziamento va alla figlia di Antonio, Michela Falvo, che ha permesso lavorandoci in prima persona,