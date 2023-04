Rifiuta un controllo mordendo l'orecchio a un agente di Polizia: arrestato 34enne biellese

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Biella ha tratto in arresto un cittadino italiano, 34 anni biellese, per aver tenuto un comportamento violento e aggressivo in occasione di un controllo.

Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, gli uomini della Squadra Volante decidevano di sottoporre a normale controllo documentale un soggetto nei pressi della stazione ferroviaria. Fin da subito il trentaquattrenne si mostrava restio al controllo rifiutando di fornire le proprie generalità agli operatori, ignorando la loro richiesta. Dopo l’ennesimo tentativo di venire a conoscenza del nome, il trentaquattrenne, sputando all’indirizzo degli operatori, tentava di allontanarsi spingendo con violenza uno di essi contro il muro. Prontamente bloccato, durante le manovre finalizzate all’ammanettamento lo stesso inveiva contro gli operatori morendo l’orecchio di uno di essi provocandogli una lacerazione con fuoriuscita di sangue. Nonostante ciò, gli operatori intervenuti riuscivano a bloccare il soggetto mediante l’uso delle manette di sicurezza e collocarlo nell’autovettura di servizio al fine di procedere con l’accompagnamento presso gli Uffici della Questura.

Ivi giunti, sentito il Sostituto Procuratore di Turno, il trentaquattrenne veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e deferito in stato di libertà per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Al termine delle attività lo stesso veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Biella in attesa dell’udienza.