È stato assistito dal 118 il conducente di 31 anni del camion, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo a Masserano. È successo ieri, intorno alle 19.30: sul posto, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito. La dinamica è in fase di accertamento.