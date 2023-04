Biella, 39enne in motorino finisce al Pronto Soccorso dopo lo scontro con auto (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale che ha visto coinvolti un motorino e un'automezzo.

È successo ieri, poco prima delle 20, in via Repubblica, a Biella. Ferito il conducente del ciclomotore, un uomo di 39 anni, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo.

Indenne l'altro guidatore, una donna di 63 anni. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi e delle testimonianze utili a ricostruire quanto accaduto.