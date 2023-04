Festa della Liberazione, ecco il programma degli eventi a Biella

Lunedì 24 aprile, e non il 25 come nel resto d’Italia, si commemora a Biella il 78° anniversario della Liberazione.

Il 24 aprile 1945 le truppe di occupazione lasciarono la città dando inizio a una festa che culminò il giorno successivo in piazza Martiri. Quest'anno la cerimonia si svolgerà nel solco della tradizione. Inizierà alle ore 10 presso il monumento ai Caduti dei giardini Zumaglini alla presenza delle autorità, dei cittadini, dell’ANPI, delle associazioni dei combattenti e d’arma per la deposizione corona d’alloro.

La cerimonia avrà inizio con gli interventi del Sindaco Claudio Corradino e del Presidente Provinciale ANPI Gianni Chiorino, a seguire il corteo in Via Italia alla volta del palazzo comunale per la deposizione della corona d’alloro alla lapide della Liberazione. Per renderla più solenne, la cerimonia sarà accompagnata dalla Banda Verdi della Città di Biella.