Alberto Barbera vincitore del Premio Imago, "Ha rappresentato in maniera encomiabile Biella in Italia de nel mondo"

La giuria del Premio Imago composta dal Presidente del Lions Club Biella Valli Biellesi Anna Porta, il Sindaco di Biella Claudio Corradino, il Presidente dell’Unione Industriale Biellese Giovanni Vietti, la past-presidente del Lions Club Biella Valli Biellesi Valeria Varnero e il socio delegato Simone Mainardi hanno designato come vincitore del Premio Imago il dottor Alberto Barbera critico cinematografico. Biellese di nascita ha rappresentato in maniera encomiabile il nome di Biella in Italia de nel mondo. Ha ricoperto molteplici incarichi di rilievo nella sua carriera. Attualmente è direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è membro dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences di Hollywood e partecipa alle votazioni per l’assegnazione degli Oscar.

Il premio verrà consegnato al dottor Barbera la seconda settimana di maggio a Biella.