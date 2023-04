25 aprile, a Zumaglia la Festa della Liberazione insieme ai Sindaci della Valle Cervo

A Zumaglia il 78° Anniversario della Liberazione si festeggerà con la partecipazione ufficiale dei Comuni di Andorno Micca, Bioglio, Campiglia Cervo, Miagliano, Pettinengo, Piedicavallo, Pralungo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Ternengo, Tollegno, e dell'Unione Montana Valle del Cervo–La Bursch.

Questo il programma. Alle 9:15 deposizione addobbo floreale nella piazza Luisa Giacchino presso Via Gallo Ditzer. 10:15 Santa Messa alla chiesa parrocchiale. Alle 11:30 partenza corteo per le vie del paese accompagnati dalla Banda dell’Associazione Filarmonica Cossatese. Tappa piazza Maria Lastella 2. Tappa sede Alpini–AIB–ANPI . Tappa cippo Via delle Rimembranze con saluto del Sindaco di Zumaglia ed intervento dell’ANPI.

Inoltre domani, sabato 22 (dalle 15 alle 17), domani, domenica 23 (10:30- 12), e martedì 25 aprile (14:30-16:30) sarà possibile fare una visita guidata alla mostra dei cimeli storici tra cui le storiche divise dei partigiani, la bicicletta della staffetta, foto storiche e libri.