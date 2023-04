Collezione Marazzato, conclusa con successo la seconda giornata dedicata ai veicoli commerciali Alfa Romeo, FOTO

Difficile condensare storie legate a marchi come Alfa Romeo in un solo incontro, anche quando si tratta di storie a torto considerate “minori” come quella dei veicoli commerciali, furgoni, camion e anche autobus che in realtà hanno rappresentato il vero motore della Casa lombarda nei periodi più difficili della sua vicenda.

Il “Porte Aperte” che Fondazione Marazzato ha organizzato lo scorso sabato 15 aprile nel complesso di Stroppiana, in cui sono conservati parte dei 300 mezzi della Collezione, ha consentito a chi non aveva potuto intervenire il mese precedente (ma anche chi lo ha fatto e desiderava ritornarci) di visitare la mostra tematica e la collezione, e ha consentito a storici ed esperti relatori del convegno delle 11:30 di completare la panoramica iniziata, appunto, nella data precedente.

La conferenza ha infatti nuovamente toccato i momenti storici, spesso meno noti, in cui le automobili hanno rappresentato soprattutto l’immagine e che aveva nei veicoli commerciali il vero core business del marchio, andando a sviscerare storie e aneddoti delle produzioni oltre confine, specialmente in America latina.

All’intervento introduttivo di Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Alfa Romeo di Arese, sono seguiti quelli di Riccardo Caporali, Simone Schiavi, Massimo Condolo (moderatore del convegno) e la testimonianza diretta dell’imprenditore ed ex-autista Mauro Strobino, forte di anni di esperienza alla guida dei modelli Alfa Romeo.

Il tutto nella cornice suggestiva del salone principale, dove è stata allestita la mostra tematica comprendente un furgoncino A12 del 1972, un 455 del 1962 e un Mille del 1960, affiancati da un autobus 902 “Siccar” e da una autovettura tipo 6C 2500 Coloniale provenienti rispettivamente dal museo dell’Alfa Romeo Blue Team e dalla Collezione Righini.

Il tutto contornato dalle ormai consuete attività, visite guidate o libere all’interno e all’esterno dell’edifico, tra i mezzi conservati e restaurati della Collezione Marazzato, brevi giri all’interno del complesso a bordo di camion e bus anch’essi parte della collezione, esperienze di guida “virtuale” con i visori VR e aree gioco per i più piccoli. Il format degli appuntamenti non è tuttavia rigido, anzi, con i prossimi appuntamenti si arricchirà di non poche sorprese, come ha annunciato Alberto Marazzato, presidente e membro del CdA della Fondazione Marazzato, ribadendo il desiderio di fare della Collezione un luogo di aggregazione e condivisione dove conservare la tradizione tramite i mezzi, ma soprattutto l’inestimabile patrimonio delle storie ad essi legate.

Il programma degli appuntamenti proseguirà infatti il 14 maggio, eccezionalmente di domenica, quando la Collezione Marazzato ospiterà un raduno di modelli Piaggio Vespa e Ape, nuovamente corredato da iniziative di contorno che renderanno ancora più festosa e colorata la giornata.

A seguire, sono previste numerosi altri appuntamenti, due dei quali si annunciano già di particolare richiamo: a metà settembre ci sarà infatti una giornata dedicato all’attività della carrozzeria Francis Lombardi, mentre in occasione della festa delle forze armate, il 4 novembre, il sito di Stroppiana ospiterà un evento della durata di ben tre giorni con un ricco programma di attività. Tra i due eventi ci sarà anche un evento straordinario fissato per il 1° ottobre, quando la Collezione Marazzato ospiterà anche una mostra scambio di ricambi.

Ulteriori dettagli su questi e gli altri eventi in programma saranno resi noti nei prossimi mesi

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), al km 11 della la SP31.

Per info:mezzistorici@gruppomarazzato.com

+39 0161320311FB Marazzato mezzi storici