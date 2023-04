"Sul lago dorato", a Roppolo con Legambiente

E' stato organizzato il primo campo di volontariato di Legambiente sul Cammino d’Oropa dal 25 aprile al primo maggio 2023. “Sul lago dorato” così è stato chiamato.

Saranno 7 giorni, dal 25 aprile al 1 maggio, per fare un’esperienza di comunità. Fare comunità con i partecipanti, ospitati presso la Fondazione Bricherasio, affascinante struttura di inizio ‘900 destinata all’educazione popolare. Essere comunità con il territorio intorno al Lago di Viverone, conoscere le migliori esperienze di rigenerazione, le persone e le famiglie che le animano. Sul lago dorato è un film del 1981, l’ultimo film di Henry Fonda, interpretato con sua figlia Jane e Katharine Hepburn. Rappresenta l’incomprensione tra generazioni.

I giorni dalla Liberazione alla Festa del lavoro saranno piuttosto intensi per i protagonisti di questa avventura, dopo aver percorso la prima tappa in bicicletta con Paola Gianotti, l’ultra ciclista, la donna più veloce a fare il giro del mondo in bicicletta, la testimonial della campagna per la sicurezza dei ciclisti sulle strade, verranno fatte attività diversificate.

Il giorno successivo all’arrivo alcuni dei partecipanti al campo, si andrà nella scuola di Roppolo per realizzare un murales con Sophie e la maestra Raffaella. E poi con Alberto Conte si controllerà la segnaletica dei sentieri intorno al Lago e sulla Serra, si parlerà di Geologia, della salvaguardia delle aree umide. Si incontreranno le amministrazioni locali. Si farà anche tappa a Ivrea a lo Zac!, un progetto di riqualificazione urbana, si parlerà dell’inceneritore che vuole realizzare A2A.