Riaperto il Bando sport+: un’opportunità per le associazioni biellesi

Si è riaperto l’11 aprile il Bando “Sport+ 2023” per il quale si potrà presentare domanda di contributo fino al 9 giugno 2023. Come di consueto il bando sostiene l’attività sportiva per l’anno sportivo 2023/2024 e con la sua attivazione la Fondazione intende sostenere l’attività di associazioni sportive nell’area di intervento “Educazione e ricerca”.

La pratica sportiva rappresenta da sempre, nei giovani e non solo, uno strumento fondamentale al fine di favorire la crescita delle nuove generazioni, promuovere i rapporti fra persone di diversa provenienza o condizione sociale, trasmettere valori positivi, contribuire a migliorare il benessere fisico e psicologico del singolo e sviluppare le proprie capacità e competenze sociali, emotive e motorie. Il ruolo dell’attività sportiva è riconosciuto internazionalmente dal “Piano d’azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030”, approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità - OMS, definisce tra gli obiettivi strategici quello di ridurre del 15%, attraverso policy pubbliche, la prevalenza globale dell’inattività fisica negli adulti e negli adolescenti entro il 2030. Il Piano sottolinea la necessità di un approccio sistemico e l’importanza di investire in politiche sociali, culturali, economiche e ambientali, educative, ecc. per promuovere l’attività fisica e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 2030.

L’importanza dell’attività fisica è contenuta anche nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025 che rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente (One Health). L’azione della Fondazione, anche sulla base del Manifesto Biella 2030 nel quale si auspica la promozione di sani stili di vita, è volta a mantenere viva l’attività sportiva in tutte le sue forme non professionistiche, utilizzandola come volano per favorire interventi che promuovano lo sport come azione di sensibilizzazione sui temi legati allo sviluppo ed alla promozione della cultura sportiva attenta all’ambiente, al benessere, alla salute, al territorio.

OBIETTIVI DEL BANDO

Il bando sostiene l’attività ordinaria e l’acquisto di attrezzature al fine di promuovere e valorizzare la pratica sportiva nella fascia di età 3-18 privilegiando in particolare:

· lo sport come fattore di aggregazione sociale ed alternativa ad una vita sedentaria e quale strumento per migliorare la salute e il benessere dei giovani;

· la partecipazione di bambini e giovani che faticano ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con riferimento a soggetti con disabilità e/o minori provenienti da contesti di disagio sociale;

· le azioni volte a rendere lo sport più sostenibile, accessibile ed inclusivo;

· lo sport quale volano per ricostruire e riattivare relazioni e rapporti tra i coetanei;

· la prevenzione dell’abbandono della pratica sportiva da parte dei bambini e ragazzi, anche tramite la differenziazione e l’ampliamento dell’offerta sportiva delle associazioni;

· lo sviluppo in bambini e giovani di competenze e abilità trasversali socio-emotive che aumentino il bagaglio esperienziale valorizzandone le attitudini in un percorso di scoperta delle proprie abilità;

· la capacità dello sport di accrescere il senso di comunità incentivando la collaborazione con altri soggetti che operano nel territorio di riferimento.

Il bando inoltre fa riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: Obiettivo 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” e l’Obiettivo 10 “Ridurre le ineguaglianze all’interno e fra le Nazioni”. Per la presentazione delle domande è necessario collegarsi al servizio di compilazione on line disponibile sul sito (www.fondazionecrbiella.it) e compilare l'apposito modulo “Sport+”. Ogni ente proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta all'interno del bando “Sport+”.

Il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore a € 6.000,00. “Sono felice di chiudere il mandato avendo attivato, tra le molte progettualità della Fondazione, questa edizione del Bando Sport+ a cui tengo particolarmente perché rappresenta un sostegno importante alle tante associazioni che operano sul territorio per favorire l’inclusione sportiva di bambini e ragazzi - commenta il Presidente Franco Ferraris – la filosofia dell’inclusione che ispirerà questi contributi è la stessa che abbiamo applicato a Cascina Oremo e sono certo che i due progetti dialogheranno in modo sinergico per sviluppare al meglio gli effetti della pratica sportiva non agonistica sui ragazzi del territorio”.