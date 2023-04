Genitori professionisti.. riuscite a fermare il tempo?

Ferma il tempo! Siamo noi a gestire il tempo o è il tempo a gestire noi? E le energie?Genitori, professionisti o ... il tempo è un gran burlone che si dilata o si restringe senza avvisarci eppure è "La risorsa più democratica che esista da ad ognuno 1440 minuti ogni giorno!

"Quando parliamo blocchiamo il tempo! Sembra impossibile ed invece la magia delle parole ci consente di farlo, come?Bloccare il tempo è importantissimo quando parliamo con qualcuno, durante una discussione o per evitarla, in famiglia o in ambito lavorativo, con figli adolescenti e anche quando parliamo... con noi stessi.

Rompere l’orologio non serve a niente, possiamo farlo in modo efficace usando dei comunissimi avverbi di tempo: Adesso, Ora, In questo momento sono paroline magiche che aiutano la conversazione e soprattutto dicono al nostro cervello che noi non siamo così, ma che quel comportamento o quella situazione sono temporanei. Un esempio: se alla frase "Sei distratto!" aggiungiamo "Ora" diventa "Ora sei distratto!" sto dicendo la stessa cosa, evito di colpevolizzare, di generalizzare e limito il tutto a quella situazione.

Pensiamo ad esempio ad un aula scolastica, ad un ufficio, ad un genitore. L’alunno, il dipendente, il figlio si sente dire "Sei sempre distratto!"… cosa penserà e cosa memorizzerà il cervello: se sono SEMPRE distratto ho poche chance di cambiare, se me lo dice “lui”(capo, mamma, papà, maestra, marito, moglie,etc.) le speranze scendono quasi a zero. Se uso l’avverbio di tempo il mio cervello acquisisce che l’informazione è “temporanea” e sono distratto SOLO in quel momento e cerca subito il modo di migliorare la situazione. Viviamo al meglio i nostri 1440 minuti giornalieri con più tempo ed energie per le persone e le cose che amiamo.