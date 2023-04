Contributi per gli eventi del territorio, deliberata la prima “Sessione generale eventi”

Sono state 14 le richieste pervenute alla Fondazione per la prima “Sessione eventi” dell’anno che hanno ricevuto nel mese di marzo contributi per 27.500 euro. L’importo massimo erogabile era pari a € 3.000,00 e gli interventi sono andati a sostegno di varie realtà territoriali operanti in vari settori statutari.

“Si tratta di piccoli interventi che permettono di sostenere la realizzazione di eventi comunque caratterizzanti la vita associativa del territorio nei diversi settori – commenta il Segretario Generale Andrea Quaregna – il settore che ha ricevuto i maggiori stanziamenti , dal punto di vista numerico e degli importi erogati, è stato quello sportivo, ma vi è stata anche questa volta una interessante varietà di progettualità degli enti biellesi”. Tra gli eventi più significativi sostenuti va citata la “Giornata nazionale della lana 2023” realizzata il 5 aprile da Gomitolo Rosa Onlus – Biella che, grazie a un contributo di 2 mila euro, ha dato ampia visibilità al tema della lana, centrale per Biella città creativa Unesco, mettendo in dialogo attori di una filiera che oggi più che mai, ha la necessità di ritrovare appieno la sua produttività.

Tra gli eventi sportivi spicca invece il contributo di € 3.000,00 a Asd UCAB 1925 per l’evento “81° edizione corsa ciclistica Torino-Biella, 27° Giro della Provincia di Biella” che costituisce un importante strumento di promozione non solo della pratica sportiva ma anche del turismo locale oltre che un’antica tradizione.

Questo l’elenco complessivo dei contributi: I Sessione Eventi (TOTALE € 27.500,00)

SETTORI RILEVANTI € 18.000,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 4.000,00 € 3.000,00 Proloco di Occhieppo Superiore - Centro d'Incontro – Occhieppo Superiore (BI), per l’evento 2° Festival dell’instabilità e del disequilibrio; € 1.000,00 ANPI Cossato Vallestrona - sez. "Sandro Pertini" – Cossato (BI), per l’evento Incontri con la Storia (per un democratico futuro). Volontariato, filantropia e beneficenza € 6.000,00 € 3.000,00 Fondo Edo Tempia per la Lotta Contro i Tumori – Biella, per l’evento Il sorriso di Lisa; € 2.000,00 Hope Club – Biella, per l’evento Missione popolare giovanile diocesana 2023; € 1.000,00 Fondazione Maria Bonino – Biella, per l’evento Camminata Camandonina World Edition 2023. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 8.000,00 € 2.000,00 Associazione di Promozione Sociale - Pro Loco di Zimone – Zimone (BI), per l’evento Cantavino 2023 24° edizione; € 2.000,00 Gomitolo Rosa Onlus – Biella, per l’evento Giornata nazionale della lana 2023; € 2.000,00 EGDA - Ethnobotany and Gastronomic Diversity Association – Occhieppo Inferiore (BI), per l’evento Primavera gastronomica tra Biellese ed Eporediese; € 2.000,00 Turismo in Langa – Alba (CN), per l’evento Le verità sul vino 2023.

ALTRI SETTORI € 9.500,00

Attività Sportiva € 9.500,00 € 3.000,00 Asd UCAB 1925 – Biella, per l’evento 81° edizione corsa ciclistica Torino-Biella, 27° Giro della Provincia di Biella; € 2.000,00 Velo Club Piatto 2015 – Piatto (BI), per l’evento 72° Edizione del Trofeo Squillario; € 2.000,00 Asd. Valle Elvo – Occhieppo Superiore (BI), per l’evento Sport che Val(L)E; € 1.500,00 A.C. Biella Colors' School – Biella, per l’evento Biella Colors' School; € 1.000,00 Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella Odv – Biella, per l’evento StraBiella 2023.