Amministrative 2023, a Mezzana scende in campo Umberto Stupenengo

“Portare a termine i progetti che ha iniziato Alfio Serafia, come il laboratorio d’arte a frazione Bonda. Sostenere le associazioni di Mezzana. Riportare in paese esercizi commerciali come un negozio di alimentari, magari accollandosi l’affitto o attingendo ai fondi regionali per l’imprenditoria femminile. Organizzare appuntamenti culturali e musicali”

Questi, in sintesi, i punti del programma di “Oggi e domani!” la lista di Umberto Stupenengo, candidato sindaco a Mezzana Mortigliengo alle elezioni amministrative del 14 e15 maggio.

Stupenengo, 54 anni vissuti tutti a Mezzana, laureato in storia, giornalista, ha una notevole esperienza nella pubblica amministrazione. Attualmente è Responsabile Ufficio Comunicazione e Stampa, e Responsabile del Settore Ufficio Promozione Strategica, del Comune di Gattinara. Direttore dell’Enoteca Regionale e Organizzatore della Festa dell’Uva di Gattinara. Manager del Distretto Urbano del Commercio di Gattinara, e Coordinatore del Tavolo d’Ambito Alto Piemonte per Enoteca Regionale Biellese e Serra, Enoteca Regionale di Gattinara e Strada del Riso di Vercelli.

In passato ha ricoperto vari incarichi alla Provincia di Biella, Giunta Scanzio, come quello di Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali a Bruxelles. Ed è già stato amministratore a Mezzana per 15 anni, nei ruoli di consigliere di maggioranza e minoranza.

“Per lavoro predispongo i progetti strategici dei bandi. – dice Stupenengo – Quindi la mia intenzione in caso di elezione è predisporre progetti concreti per partecipare ai bandi che erogano risorse utili al paese. La nostra visione non si limita a Mezzana ma guarda all'Alto Piemonte”.

Questa la sua squadra. I pensionati Piero Tempia Valenta, Franco Provenghi, Giuseppe Ienco. Alberto Panizza commerciante. Veronica Serafia, docente. Stefania Bellucci, farmacista. Cristina Carlone, operaia. Gli impiegati Marco Rondina e Chiara Drago.

“Una squadra di giovani e meno giovani che ho scelto per la loro esperienza – conclude Stupenengo – Esperienza che potrà portare un valore aggiunto al paese”