Per le video-adozioni Gattopoli made in Biella odv, lei è Pesciolina, VIDEO

Per le video-adozioni Gattopoli made in Biella odv, lei è Pesciolina

La scorsa settimana sono finalmente nati i micetti di Mamma Betta: 4 splendidi cuccioli, uno grigio e gli altri tre con delle splendide striature come la mamma. Ormai siamo quasi al completo e con quattro cucciolate e una che sta nascendo mentre scriviamo queste righe il lavoro è sempre più intenso. Anche il bel Riccardo ha trovato una casa grazie a due splendidi ragazzi. La cura di tutti i gatti e gattini in struttura e il lavoro sul territorio hanno un grande costo: perciò a-mici, se potete, vi chiediamo di donarci il vostro 5x1000 (C.F. 90071200027) per sostenere i nostri micini.

PESCIOLINA

Pesciolina micetta è stata investita ed è arrivata da noi con l’intervento già eseguito per risolvere la frattura al bacino. Una banalissima micetta tigrata chiara, ma dal cuore grande e soprattutto curiosissima del mondo che la circonda. Ha una lieve zoppia dell’arto posteriore destro che però non la ferma per nulla: non è raro trovarsela sul tavolo qui a Gattopoli. Ha 7-8 mesi circa, è sterilizzata e testata Fiv/Felv negativa. Di lei si apprezza il carattere forte, ma la capacità di conquistarti solo con lo sguardo. Essendo così giovane ha una grande voglia di giocare, ma sa anche essere di compagnia quando ci siede per fare un pisolino sulla poltrona nel salone di Gattopoli, dove ti riempie di coccole e fusa: sembra di avere un motorino sulle gambe. È abituata ai cani, ma per lei cerchiamo tassativamente un’adozione in casa in quanto della strada ha già visto ben troppo.

Per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (prenotazioni: 3288587460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.