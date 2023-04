A Miagliano una nuova colonnina di ricarica per le auto elettriche

La nuova colonnina di ricarica per veicoli elettrici è stata installata in via Veneto (parcheggio fronte fabbrica Lanificio F.lli Botto) a Miagliano; l’operazione si è resa possibile grazie all’adesione del Comune a un progetto su scala provinciale creato da Enerbit. L’allacciamento alla rete e l’attivazione definitiva della struttura avverranno nel corso del mese corrente.

Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è sufficiente installare e registrarsi sull’App «Be Charge» scaricabile gratuitamente dagli AppStore Google Play e Apple App Store. Attraverso l’App è inoltre possibile visualizzare la mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh erogato. Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata all’account dell’utente.

Se il dispositivo è dotato di navigatore (Google Maps o Mappe di Apple) è inoltre possibile ottenere le istruzioni di guida per raggiungere le singole stazioni di ricarica. Una volta attivata la ricarica è possibile monitorarne l’avanzamento direttamente dall’App. Il call center è sempre disponibile 24/7 al numero 02-87119401. Inoltre, l’Amministrazione, considerato lo spazio occupato dalla nuova struttura e dai relativi stalli dedicati alla ricarica, ha già pianificato un ulteriore intervento finalizzato a recuperare nuovi parcheggi liberi e pubblici.

Entro l’anno corrente verrà infatti riqualificata l’area di sosta contigua (parcheggio sito tra inizio tra via Poma e il fianco del canale Roggia) che consentirà di ricavare 3 nuovi posti auto rispetto alla situazione corrente. In tale cantiere sarà altresì prevista l’illuminazione di tutta l’area parcheggio, unitamente a nuovi sistemi di videosorveglianza. A seguito dei lavori di manutenzione straordinaria avvenuti nel 2022 e relativi al rifacimento dei piani carrabili relativi alla rampa di accesso e del piano parcheggio siti in fronte all’immobile di edilizia residenziale, sono ora fruibili ulteriori 20 nuovi posti auto (segnaletica verticale già presente, segnaletica orizzontale prevista nel cantiere sopra citato).