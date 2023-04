SPB Ilario Ormezzano Sai alla ricerca della vittoria per un finale trionfale

Si avvicina l’ultima gara del girone per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che è già matematicamente prima nel girone. Inoltre si trova in una posizione di vantaggio anche rispetto alla prima dell’altro girone, ciò garantisce dei vantaggi in caso di eventuale finale playoff. Sabato sera la sfida sarà a Novara, che al momento ha dei problemi con la palestra e bisognerà capire con che modalità andrà in scena la partita. In ogni caso i ragazzi di coach Di Lonardo sono prontissimi a condurre la gara, senza lasciarsi deconcentrare dall’obiettivo già assicurato.

“Non dobbiamo assolutamente prendere la partita sotto gamba - dice il centrale Tommaso Debenedetti -. Anche se siamo matematicamente primi, la volontà è di usare quest’ultima gara come spinta per i playoff. Non si tratta più di fare punti per la classifica, ma di consolidare il nostro gioco in vista di una fase che sarà molto più complicata. Certamente il nostro obiettivo è di non sbagliare niente in post season, che inizierà il 6 maggio.”