Rally, buona la prima Equipe Vitesse

Si è conclusa sabato 15 aprile la diciassettesima edizione del Rally di Alba e, come sempre, si è rivelata gara difficile e selettiva.

I portacolori Equipe Vitesse sono tutti arrivati al traguardo ed è motivo di soddisfazione.

Scorrendo la classifica troviamo Loretta Tedesco, che con Paolo De Marco al volante ha battagliato alla grande e a 2 prove dal termine erano incollati al leader con un ritardo di appena 2 secondi. Poi il mutare delle condizioni climatiche hanno indotto il duo biellese a più miti consigli, ottenendo comunque un ottimo 47.0 assoluto e secondi di classe N2, che in ottica Crz fa ben sperare nel proseguo del campionato.

L'esordio di Gioele Romito e Nicolò Bottega sulla nuova Clio Rally 5 è stato positivo. Partiti guardinghi sulla prova inaugurale del venerdì, il sabato si sono migliorati km dopo km, facendo segnare bei tempi e regalando bei passaggi in prova speciale. Per loro un 7 di classe e 55.0 assoluto. Analogo discorso per Alessio Basile, anche lui all'esordio sulla Clio Rally 5, che a fianco di Stefano Ruga ottiene un 8.0 di classe e 67.0 assoluto.