Podismo: le corse del fine settimana nel Biellese

Due gli appuntamenti sportivi nel fine settimana a Biella e nel Biellese.

Eccoli:

Domenica 23 a Verrone si corre per il Memorial Giuliano Fighera (Uno di noi). Organizzatore dell'evento è Claudio Canatone, in collaborazione con la Polisportiva Cedas Lancia. Il Trofeo alla Memoria, sarà una manifestazione non competitiva, con camminata ludico motoria di 8Km libera a tutti, su un percorso di 8 chilometri. Il ritrovo sarà alle 8 presso il centro polisportivo Cedas Lancia di Verrone, con partenza alle 9.45. Saranno premiati i primi 5 assoluti, con premi a sorteggio di valore e non. A fine gara ristoro per tutti.

Sempre domenica 23 c'è Mosso Vertical Mille, nel Comune di Valdilana, in località Mosso. Il ritrovo è fissato alle ore 08.00 in Piazza Italia a Mosso (Valdilana, BI). 1000 metri di dislivello su 6,2 km, dal centro di Mosso (Valdilana, Biella) fino alla vetta della Rocca d’Argimonia, in Oasi Zegna. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla Domus Letitiae. Cliccate su questo link per iscrivervi: https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55555