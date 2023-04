Ottima prova della Rhythmic School in serie C

Il Pala Antenore di Padova, nel week end, ha visto la disputa della terza ed ultima prova del campionato nazionale di Ginnastica Ritmica di serie C.

Quarantasei sono state le compagini in gara nel palasport della città veneta di Sant’ Antonio in rappresentanza di altrettante associazioni liguri, toscane, piemontesi e della Valle d’Aosta. A difendere i colori della Rhythmic School sono scese in pedana: Giulia Sapino al cerchio (23,750), seguita da Camilla Lozito alla palla (22,550), Matilde Sabattini alle clavette (22,050) per concludere con Chiara Sinacori al nastro (23,850) portando complessivamente il risultato di squadra ad un totale di 92,200 punti, che è valso il dodicesimo posto finale. Significativo balzo in avanti di quattro posizioni rispetto alle gare precedenti.

Hanno seguito le ginnaste in gara Tatiana Shpilevaya, Simona Mattavelli e Monica Olivero che così commentano il risultato conseguito dalle proprie ginnaste: “Siamo riuscite a migliorare la nostra posizione di classifica di quattro posizioni. Ottime le prove al cerchio ed al nastro delle nostre atlete, con qualche ombra le esibizioni a palla e clavette. Ci attendavamo una valutazione maggiore da parte della giuria nella prova al cerchio che avrebbe potuto portarci nella top ten della classifica. Siamo comunque soddisfatte dei miglioramenti che le atlete hanno dimostrato nel corso del campionato e dell’ esperienza maturata soprattutto dalle più giovani. Ora – concludono dallo staff tecnico – ci dedicheremo a perfezionare ed ottimizzare ulteriormente le routine delle atlete per affrontare le prossime gare con rinnovato spirito agonistico e maggior determinazione”.