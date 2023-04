Biella Open Blues, Jam Session stasera al Sense Out di Salussola

Ad accompagnare i partecipanti Andrea Beccaro, Leonardo Ceralli Silvia Preda e Matteo Sansonetto,

Nuova appuntamento questa sera giovedì 20 aprile alle 21, con la Jam Session al Sense Out di Salussola, dove i partecipanti alla Jam saranno accompagnati dai musicisti di casa Andrea Beccaro alla batteria e Leonardo Ceralli chitarra e voce, con Silvia Preda al basso da Piacenza e, per la prima volta, Matteo Sansonetto chitarra e voce da Jesolo in provincia di Venezia La Jam è aperta a tutti: chiunque può salire sul palco.

Apertura cucina alle 19 (gradite prenotazioni allo 01611859392)

L'evento è inserito nella rassegna "Biella Open Blues" che si avvale della collaborazione di Microsolchi, Opificiodellarte, Hydro, e del contributo CRBiella Cultura+

Per info: biellajamblues@gmail.com .