Elettrificazione della Biella – Novara, Mosca: "Sbloccati i 5 milioni di euro per la progettazione"

«Terminato l’iter parlamentare del disegno di legge di conversione delle disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, in cui è previsto lo sblocco dei 5 milioni di euro destinati alla progettazione della linea ferroviaria Biella-Novara e ai primi lavori propedeutici all’elettrificazione».

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Michele Mosca, specificando come l’approvazione del DDL alla Camera dei Deputati «ha confermato l’emendamento presentato dai senatori della Lega su richiesta mia e del segretario provinciale Roberto Simonetti, contenente le modifiche al titolo della legge finanziaria del 2019, con l’aggiunta dell’intervento di ammodernamento della tratta, il che consente di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, riconoscendo un contributo straordinario alla Regione Piemonte per un importo pari a 5 milioni di euro».

L’approvazione è avvenuta a maggioranza con i voti del centrodestra nel corso della seduta d’Aula odierna.

«Sarà mia cura – aggiunge Mosca – in accordo con l’assessore regionale Marco Gabusi, immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prendere contatti con il ministero per far sì che si arrivi in breve tempo alla sottoscrizione della convenzione, che renderà effettivamente disponibili i fondi».