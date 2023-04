Chiorino:"Becera volgarità sessista e non satira. Solidarietà ad Arianna Meloni"

“Questa non è satira, questa è volgarità becera e gratuita, sessismo puro, tra i più svilenti dell’immagine della donna, di cui, a quanto pare, certa opposizione continua a delinearne un profilo libertino e privo di morale. Vergogna. Pur di attaccare il Governo Meloni ci si abbassa a tali volgarità, senza la minima attenzione per la dignità di una donna, di una madre e di una professionista che, tra l’altro, è ben lontana dal mondo della politica e che viene usata dal bersaglio facile. Complimenti a chi è convinto di ben predicare per la tutela dei diritti e il rispetto verso le donne e poi finisce per rivelare la natura reale che muove pensiero e azioni, quella di un medioevo culturale che in più occasioni si è cercato di accomunare alle scelte del Governo Meloni e che invece è intrinseco di certa opposizione. Mi aspetto che la sinistra italiana - o quanto meno le donne della sinistra italiana - condanni e prenda le distanze da questo tipo di messaggi che non fanno di certo sorridere, ciò che invece dovrebbe essere peculiarità della satira".