Rallye della Lana Revival 1972 2023: tanti big delle 4 ruote e personalità presenti

Mancano ormai poche ore all'accensione del motore della storia del Rally della Lana Revival, e sono già tante le conferme della presenza all'evento, ad iniziare dai big locali. Tra questi, Piero Liatti, Federico Ormezzano, Omar Bergo, Marco Bertinotti, Patrizia Perosino, Fabrizio Ratiglia. Davide Negri, per passare a Miki Biasion, Andrea Rondi, Alessandro e Alberto Brusati, Anna Cambiaghi, Rudy Dalpozzo, Paolo Popy Amati, Roberto Serra, Dario Cerrato, Adartico Vudafieri, Andrea Zanussi, Gianni Besozzi.

Tra le personalità probabile la presenza del Ministro all'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e di un noto personaggio televisivo in apertura dell'evento sabato alle 10,30.

Tra le iniziative tematiche importanti da non perdere, invece, alcune concessionarie metteranno anche a disposizione 18 marchi di auto a bordo delle quali gli interessati potranno provare l'ebbrezza di essere protagonisti di un test drive per le strade della città.

Ma entriamo nei dettagli dell'evento in calendario sabato 22 e domenica 23 aprile: a dare il via alla due giorni sarà alle 10 di sabato l'apertura del Rally Village allestito nella centrale Piazza Duomo, nel quale spiccherà la mostra “Rally Lana since 1973” con i particolari e dettagliati “totem” dedicati a ciascuna delle edizioni disputate contornati dal maxi schermo sul quale scorreranno immagini, anche inedite, del Rally della Lana.

Nel pomeriggio alle 15, “Rudy – Opel – Lana”, un viaggio nella storia del marchio tedesco, quindi “50 sfumature di Lana” l’incontro con i tanti campioni che hanno dato lustro al rally biellese. Terminato il talk-show, gli ospiti assieme al Presidente di ACI Biella Andrea Gibello, saranno invitati presso il Circolo Sociale Biellese per l’aperitivo, mentre in Piazza Duomo i riflettori faranno luce sull’altro atteso elemento che completerà il Revival; dalle 19, infatti, inizieranno a confluire nel parco partenza le vetture – storiche e moderne in allestimento stradale – che dalle 22.30 parteciperanno al “Classic Experience” la parte dinamica della manifestazione che porterà gli equipaggi a ripercorrere l’itinerario di gara dell’edizione del 1973. Alle 20.30 è inoltre prevista la premiazione Challenge Aci Biella, mentre alle 21,15 sarà la volta della Parata Rally “A.C. Biella Emotions” con le auto storiche per le vie della città, sempre con partenza da Piazza Duomo.