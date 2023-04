A Ponderano e Biella il 24° Memorial Vittorio Pozzo

Oggi 20 aprile alle ore 12 è stato presentato a palazzo Oropa a Biella il “24° Memorial Vittorio Pozzo”, Torneo Nazionale di calcio, che onora la memoria del poliedrico allenatore, calciatore e giornalista italiano, primo e unico vincitore di due campionati del mondo consecutivi.

La società calcistica “A.S.D. Ponderano” organizza, lunedì 1° maggio, il torneo che si svilupperà in due gironi, A e B, rispettivamente disputati al Campo Meroni di Ponderano e al 53° Fanteria di Biella. Il Presidente, Ermanno Rosso, si dichiara onorato della collaborazione con i nuovi partner e grazie al sostegno dei due comuni, di Biella e Ponderano, si potrà disputare una competizione che coinvolge la popolazione di entrambi i paesi. “Sono molteplici le squadre che hanno partecipato al nostro memoriale - commenta - e che nel tempo, si sono forgiate anche a livello internazionale. Ci avviciniamo alla 25a edizione e manterremo vivo il ricordo di Pozzo, che oltre i risultati sportivi, si è dedicato alla fondazione e promozione di moltissime iniziative.”

Il Sindaco di Biella Claudio Corradino e il Vicesindaco e assessore dello sport Giacomo Moscarola: “Il Comune di Biella si renderà sempre disponibile per queste collaborazioni; siamo pronti e disponibili a offrire il nostro sostegno. Le manifestazioni sportive nutrono il territorio e permettono di promuoverlo sotto ogni aspetto! Intendiamo ampliare il nostro supporto in ambito sportivo, affinché possano avere delle ricadute positive per tutti i settori coinvolti.”

“Il biellese non è composto da un solo comune - dichiara invece il Sindaco di Ponderano, Roberto Locca - e la cooperazione ci rende più uniti e propositivi per l’avvio e la crescita di nuovi eventi. Lo sport è una scuola di vita e come tale occorre che prosperi.”

Di seguito il programma della giornata:

Al Campo Meroni di Ponderano, si scontreranno le squadre del girone A, alle 9:30 Ponderano – Torino; alle 10:20 Monza Ponderano; alle 11:10 Torino - Monza.

Per il girone B, gli incontri si disputeranno al Campo 53° Fanteria di Biella: alle 9:30 Brescia – Pro Vercelli; alle 10:20 Pro Vercelli – Sampdoria; alle 11:10 Sampdoria – Brescia. Alle ore 13:00 si pranzerà presso il Centro Sportivo e alle 14:30.

Seguirà la cerimonia presso la Tomba di Vittorio Pozzo.