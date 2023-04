Incontri con l’autore a Cossato, in programma sabatto 22 aprile, alle 16, presso la Sala Eventi “G. Pizzaguerra” in via Ranzoni, dove sarà presente lo scrittore Davide Longo.

Il ciclo di incontri con gli Autori è realizzato con il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e organizzato dal Liceo del Cossatese e Vallestrona in collaborazione con Informagiovani Cossato e Biblioteca Comunale di Cossato.