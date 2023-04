Dal Nord Ovest - Tetto divorato dalle fiamme in una villa

Intervento mercoledì per i vigili del fuoco di Arona ad Oleggio Castello per un incendio in un'abitazione, una villa composta da più piani.

L'incendio ha interessato il tetto e il sottotetto della villa. Sul posto, per agevolare lo spegnimento delle fiamme è intervenuto anche l'autoscala .Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate tutta la notte. L'incendio ha reso inagibile parte dello stabile, ma fortunatamente non si registrati feriti.