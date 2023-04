Due anni senza Fulvio, manca la tua umanità e il tuo entusiasmo

Il ricordo non sbiadisce nel tempo quando il legame che si era creato è molto forte. Ed è così, facciamo un lavoro che ci porta a contatto con migliaia di storie, di racconti, di opportunità, di contatti e il nostro lavoro è di metterle in evidenza e di farlo nel modo più semplice possibile. Il bravo cronista è quello che è in grado, con leggerezza, di metterle in evidenza, di creare spesso un contatto empatico e di farle sembrare uniche e irripetibili.

Questa la lezione che ci ha lasciato Fulvio, di cui oggi ricorre l’anniversario della sua prematura dipartita, ed è un insegnamento che cerchiamo di mettere in pratica ogni giorno quando entriamo nelle case e negli smartphone dei nostri lettori. Fulvio con il suo entusiasmo e la sua continua ricerca della notizia, non dello scoop a tutti costi, sapeva contagiarti e trasmetterti la curiosità e la voglia di approfondire. Inutile dire che ci manca e che la sua presenza sarebbe stata da stimolo per nuovi servizi e opportunità. Pensiamo alle sue dirette e alla sua passione per un lavoro che amava e che sapeva rinnovare giorno dopo giorno.

Manca la sua umanità e la sua voglia di trasformare anche una banale notizia di cronaca in un momento di riflessione. In un mondo in cui le notizie diventano spesso motivo di scontro, in cui gli hater in rete la fanno da padrone, la freschezza del suo scrivere era una boccata di aria pura e un modello da perseguire. Ciao Fulvio continua a seguirci.