È durata pochi giorni la pena del nostro lettore che, nel pomeriggio del 18 aprile, ha subito il furto della sua city bike, lasciata fuori da un edificio in prossimità della rotonda di via per Candelo.

“Finalmente ho potuto riavere tra le mani la mia bicicletta, ringrazio la Polizia per avermela ritrovata. Ci tenevo molto a riaverla, non solo a livello affettivo, ma anche perchè la utilizzo per raggiungere il mio luogo di lavoro a Gaglianico. Senza quella, era veramente in difficoltà”.