Dà fuoco alle sterpaglie e provoca un incendio: sanzionato 51enne di Sordevolo

Facendo seguito a segnalazione di intervento di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco di Biella e personale dell’A.I.B. della Regione Piemonte, nella serata del 13 aprile nel Comune di Sordevolo al km.8 della SP 512 del Tracciolino (Loc. la Trappa), i militari della Stazione Carabinieri Forestali di Sordevolo hanno proceduto alla verifica dello stato dei luoghi e constatato che si è trattato in realtà di abbruciamento di ramaglie per opera del proprietario che successivamente ha confermato il proprio intento di eliminare i residui vegetali raccolti in cumulo. È quindi stata contestata la sanzione amministrativa di € 400,00 all’uomo, un 51enne residente in Valle Elvo, per violazione ex art. 10 c.2 della L.R. 15/2018, consistente nell’abbruciamento/combustione di materiale vegetale in periodo non consentito dalla vigente normativa