Chiavazza, a fuoco un appartamento in via Coppa, a chiamare i Vigili del Fuoco è stata l'inquilina, foto Benedetti per newsbiella.it

Fiamme in un appartamento in via Coppa a Chiavazza oggi giovedì 20 aprile intorno alle 19,15.

I Vigili del Fuoco che sono stati chiamati dall'inquilina al momento sono ancora sul posto, come anche i Carabinieri arrivati per i rilievi del caso e il 118 che è stato chiamato per accertare le condizioni della donna.

Fortunatamente i danni sembrano avere interessato una parte sola dell'alloggio.

Non sono ancora note le cause dell'incendio, seguiranno aggiornamenti.