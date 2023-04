Allarme a Cossato e Mongrando per incendi a canne fumarie (foto di repertorio)

Allarme a Cossato e Mongrando nella mattinata di oggi, 20 aprile, per due incendi che hanno interessato le canne fumarie di due abitazioni. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza degli edifici.