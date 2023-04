Un'auto nel pomeriggio di oggi giovedì 20 aprile in via Frassati a Pollone è uscita fuori strada e ha finito la sua corsa contro un palo della luce.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi, ma sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del palo in attesa dell'arrivo dell'Enel.

Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e per la viabilità.

Fortunatamente il conducente dell'auto non sembra avere riportato ferite.