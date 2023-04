Roppolo, la festa per i 20 anni della Fanfara Alpina - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

E’ iniziato con “Trenta Sold”, la marcia alpina che racconta dei soldi spesi dai genitori di un tempo per mandare i propri figli nel Corpo degli Alpini, il concerto di sabato 15 aprile alla Chiesa Parrocchiale di Roppolo per festeggiare i 20 anni della Fanfara Alpina del paese.

Vent’anni iniziati a maggio 2003, in occasione della sfilata nazionale di Aosta, quando l'alpino Clemente Rosso viene a sapere che la sezione di La Spezia cercava una fanfara per la sfilata.

Una collaborazione entusiasta che è continuata fino ad oggi tanto che Roppolo è stata nominata fanfara ufficiale di La Spezia. Con il culmine del Memorial Alberto Picco, ufficiale alpino caduto durante la Prima Guerra Mondiale, proprio a La Spezia, quando la Fanfara di Roppolo suonò insieme a quella Taurinense.

In questi vent’anni altre collaborazioni con i gruppi di Cigliano, Cavaglià, Viverone, Ivrea, Arborio e Robbio Lomellina. Con i gruppi intersezionali di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Francia.

E altri momenti indimenticabili come il concerto al Monte Camino per la sezione di Biella, il concerto per la Festa di San Maurizio, la sfilata a Torino nel 2011 per i 150 anni dell’Unità d’Italia, e l’esibizione con il brano “La Grande Guerra” nel 2018 per i 100 anni dalla fine del conflitto con prima grande serata al Castello di Roppolo.