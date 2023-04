L’incredibile successo dell’Ardita mette in luce il potenziale turistico del Biellese FOTO

Marco Macchieraldo, guida turistica della Regione Piemonte e L’Associazione Ferroviaria Biella-Oropa, hanno unito le forze e riportato nuova energia alle rotaie dell’Ardita. Il nome nasce dall’impresa ingegneristica degna di nota: i binari si sviluppano in un percorso tortuoso che si arrampica sulla montagna. Ricco di curve e ostacoli raggiungeva il Santuario di Oropa, da Biella, senza problemi, guadagnandosi il nome di “Ardita d’Italia”.

L’organizzazione ha voluto far rivivere l’antica via dimenticata dai biellesi e con il sostegno di numerosi volontari, ha reso percorribile lo storico percorso. Nel corso di cinque eventi, sono state più di ottocento le persone che hanno camminato lungo la galleria illuminata da lanterne: ottanta minuti di cammino arricchiti dai racconti e gli aneddoti storico-culturali della valle di Oropa. A metà tratta, grazie all’azienda Cascina Noce, è stato possibile degustare i prodotti locali, per proseguire fino alla stazione originaria, nella quale è stato allestito il museo con il vagone.

Il Biellese, per questo evento, è stato investito da un turismo senza precedenti: Torino, Canavese, Milano, Valsesia, Varese, Astigiano e Langhe, sono solo alcuni dei luoghi di provenienza della moltitudine di visitatori che sono accorsi all’Ardita. Macchieraldo, guida e accompagnatore, lancia il messaggio: “L’impresa ha dimostrato il potenziale turistico del nostro territorio, che da sempre ha affascinato per le sue peculiarità e bellezze. La tramvia è solo un aspetto della nostra ricchezza, che grazie ad associazioni e volontari, potrà sbocciare in nuove forme e colori”.