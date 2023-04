Lividi sul corpo: cosa sono e perché si manifestano

L'ecchimosi, comunemente conosciuta come livido, si verifica quando i piccoli vasi sanguigni presenti sottopelle si rompono, generalmente a seguito di un trauma.

A differenza di una ferita che causa una lesione cutanea, una contusione porta a un'emorragia che altera l'equilibrio tra i liquidi che fuoriescono dai vasi sanguigni e dal sistema linfatico, portando alla formazione dell'ematoma e della tipica macchia bluastra, quando il sangue fuoriesce nei tessuti circostanti.

L'ecchimosi di solito cambia colore nel corso dei giorni, passando da un colore rosso-blu iniziale a verde-blu e poi a giallo. Può essere dolorosa e ha solitamente una dimensione di pochi centimetri, ma, in caso di traumi più importanti, può essere associata a ematomi, fratture o emorragie. Di solito guarisce da sola entro pochi giorni e può essere trattata con semplici impacchi di ghiaccio.

Ma cerchiamo odi capire meglio di cosa stiamo parlando.

Cause dei lividi

Detto in parole più semplici, un livido è un accumulo di sangue che si forma sotto la superficie della pelle. In gran parte dei casi si presenta in seguito a un trauma di lieve o media entità che danneggia i piccoli vasi sanguigni senza lacerare la pelle.

Il livido appare come una macchia estesa di colore rosso-violaceo nella zona interessata e, in alcune circostanze, ci sono fattori che possono aumentare la probabilità la loro comparsa, come nei casi di patologie o terapie farmacologiche che determinano una fragilità della parete vasale, alterazioni della capacità coagulativa o una riduzione del numero di piastrine.

La formazione di lividi può interessare chiunque, ma alcune persone sembrano essere più predisposte rispetto ad altre. La facilità di sviluppare lividi dipende da diversi fattori, come lo spessore della pelle, la presenza di disturbi o patologie sottostanti, l'età (poiché i vasi sanguigni diventano più fragili con l'invecchiamento) e l'assunzione di farmaci che possono rendere il sangue più fluido e rallentare la coagulazione.

Inoltre, altri fattori possono influire sui sintomi associati ai lividi, come la presenza di grasso sottocutaneo, che rende più probabile la comparsa di lividi nelle donne, o il colore della pelle, poiché i lividi possono essere più visibili in persone con pelle chiara.

È chiaro che gli impatti più forti tendono a causare lividi più evidenti.

Come si presentano i lividi?

La forma del livido è correlata alla natura dell'infortunio subito, tuttavia può anche aumentare di dimensione e gonfiore col passare del tempo, oltre a poter comparire in posizioni diverse rispetto all'impatto iniziale, poiché il sangue può spostarsi parzialmente tra i tessuti. Infatti, la dimensione del livido può essere maggiore nei tessuti più morbidi, dato che il sangue tende a occupare l'intera superficie disponibile.

I sintomi che sono più comunemente associati al livido includono dolore, gonfiore e un'alterazione del colore della pelle. All'inizio, il livido appare come una macchia rossa-rosata (a causa del sangue liquido) che può essere molto sensibile al tatto; durante questa fase, è spesso difficile utilizzare il muscolo colpito a causa del dolore. Nel tempo, a seguito dell'azione dell'organismo che disgrega e riassorbe il sangue, il livido cambia colore e, infine, scompare.

Prevenzione e cura dei lividi

Per prevenire i lividi non esiste una soluzione semplice, ma è sicuramente possibile accelerare il processo di guarigione. Come molti sanno, quando si forma un livido, si può applicare un impacco freddo sulla zona colpita per aiutare a farlo andar via più rapidamente e, nei giorni a seguire, un prodotto lenitivo dedicato, come Ematonil per riassorbire i lividi.

L'applicazione immediata di un impacco freddo o di una borsa del ghiaccio serve a ridurre le dimensioni del livido rallentando il flusso di sangue sottopelle, facendone riversare una quantità inferiore nei tessuti. La borsa del ghiaccio aiuta inoltre a lenire l'infiammazione, il gonfiore e il dolore. Si consiglia di applicare l'impacco freddo o la borsa del ghiaccio a intervalli di circa 15 minuti, dopo l'impatto, e di ripetere l'applicazione per i successivi 1-2 giorni. Ricordiamo di non applicare il ghiaccio direttamente sulla pelle per evitare il rischio di ustioni da freddo (basta usare un canovaccio).

Per far andar via il livido in tempi più brevi, oltre ad applicare creme e pomate dedicate, si può anche alzare la zona colpita sopra il livello del cuore, per esempio, se il livido è all'altezza dello stinco, si può sdraiarsi su un divano o sul letto e alzare le gambe. In questo modo, il flusso di globuli rossi diretti all’area colpita diminuirà, in quanto una maggiore quantità di sangue presente nella gamba rifluirà nel resto dell'organismo invece di ristagnare nei tessuti della gamba. Continuando a stare in piedi, invece, il sangue continuerà a fluire verso la zona colpita, causando un aumento delle dimensioni del livido.

Quando consultare il medico?

È importante valutare le caratteristiche cliniche del livido e la sua insorgenza in relazione ad altri sintomi per effettuare una diagnosi appropriata. Se il livido persiste o si riforma spesso, è consigliabile rivolgersi a un medico per effettuare gli opportuni approfondimenti diagnostici. Bisogna farlo specialmente se si riscontrano lividi ricorrenti o se le ecchimosi persistono per un periodo prolungato, poiché potrebbero essere sintomi di patologie sottostanti.