FAI Biella saluta e ringrazia Franco Ferraris, il presidente uscente della Fondazione Cassa di Risparmio

Riceviamo e pubblichiamo:

“Davide Furfaro, capo della Delegazione FAI di Biella, a titolo personale nonché a nome di tutti i delegati, i volontari e quanti collaborano con le attività della Delegazione, desidera rivolgere i più sentiti ringraziamenti al dottor Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che dopo 8 anni di profittevole mandato tra pochi giorni si congederà dalla guida dell'ente. L'operato del dottor Ferraris, nei suoi due mandati consecutivi a capo della Fondazione CRB, è stato contraddistinto dalla preziosa collaborazione con i molteplici attori del territorio, tra cui la nostra Delegazione FAI. Ogni progetto, iniziativa, evento o anche solo semplice idea a favore del territorio promossa in questi anni dalla nostra Delegazione ha sempre trovato nel dottor Ferraris uno spirito positivo di accoglienza e supporto.

La missione delle delegazioni territoriali del FAI è proprio quella di radicarsi sul territorio per la valorizzazione dello stesso, con iniziative volte a promuovere il patrimonio culturale, artistico e ambientale che contraddistingue il nostro Paese. Così in questi 8 anni in cui il dottor Ferraris è sempre stato in prima linea nell'aiutare la comunità locale a crescere, a svilupparsi e a migliorare, la collaborazione con la nostra Delegazione è stata ben più che fattiva. Basti pensare solo alle ultime Giornate FAI di Primavera, per il FAI il più importante evento dedicato alla riscoperta della bellezza nascosta e ancora poco conosciuta del nostro Paese, in cui a Biella protagonisti sono stati i luoghi di monsignor Pietro Losana, vescovo della città dal 1833 al 1873, e fondatore della Cassa di Risparmio di Biella.

Il successo straordinario delle Giornate (con un record di presenze mai registrate nel Biellese) è stato indubbiamente reso possibile dalla benevolenza e dalla lungimiranza con cui la Fondazione CRB, a partire proprio dal suo Presidente dottor Ferraris, ci ha accolti aprendo al grande pubblico del FAI le porte delle proprie sedi. Ringraziamenti quindi non scontati, ma realmente sentiti e colmi, oltre che di piena gratitudine, anche di sincera stima e ammirazione per una figura strategica per il nostro territorio, dalle rare doti professionali e umane, che ci auguriamo di incontrare ancora, vuoi a titolo pubblico o privato, agli appuntamenti della Delegazione. Così come auspichiamo che la persona che gli succederà alla guida della Fondazione saprà operare nel solco del suo luminoso esempio, facendo tesoro della grande eredità che il dottor Ferraris lascia in dono alla nostra comunità.

Grazie Presidente!”