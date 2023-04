Crevacuore, oltre 450mila euro di contributi per l'efficienza energetica e produzione energia solare

Sono stati assegnati al comune di Crevacuore due contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica per la sede municipale e l'edifico della Scuola Media assieme alla produzione di energia rinnovabile solare per complessivi 463.038,54 euro (rispettivamente 219.358,29 e 243.680,25 euro).

Lo annuncia il sindaco Ermanno Raffo: “Il progetto globale è stato presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sezione per la transazione ecologica a metà febbraio ed è stato approvato nella sua totalità; è previsto il rinnovo degli infissi della sede municipale e scuola primaria, degli infissi della scuola media, la sostituzione dell'impianto generale di riscaldamento della scuola media/palestra e la realizzazione di un impianto fotovoltaico sugli edifici comunali.I lavori dovranno iniziare entro il mese di settembre di quest'anno”.