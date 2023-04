Tennistavolo, Fusca e Desimone di TT Biella ai regionali studenteschi

Venerdì 14 aprile si è tenuta nella palestra della scuola Leonardo Da Vinci di Cossato la fase provinciale dei campionati studenteschi di tennistavolo, valida per la qualificazione alla fase regionale che si terrà a Torino il 26 aprile prossimo.

La competizione, che prevedeva una gara a squadre composte da 2 o 3 ragazzi frequentanti lo stesso istituto, è stata divisa in due categorie: scuola superiore di primo grado, ovvero la scuola media, e scuola superiore di secondo grado.

Le squadre sono state inserite in gironi da tre, per poi proseguire con il tabellone principale, a cui accedevano le prime due di ogni girone. Alla fase regionale avrà accesso solamente la squadra vincitrice. La formula degli incontri consisteva in due singolari e un doppio, disputato anche a risultato acquisito per 2 a 0.

Ai nastri di partenza presenti anche sei atleti del TT Biella: Tommaso Sorrentino, Lodovica Motta, Luca Rizzo, Mattia Noureldin, Alessia Fusca e Giorgia Desimone. Queste ultime, nella categoria inferiore, in rappresentanza dell’I.C.Biella 3, risultando le uniche iscritte, accedono a tavolino alla fase regionale. Disputano comunque due incontri ininfluenti nella gara maschile, perdendoli entrambi nonostante il buon gioco espresso in campo.

La squadra di Luca Rizzo, sempre in rappresentanza dell’I.C.Biella 3, inserita in un girone con due compagini dell’I.C. di Cossato, non riesce ad accedere al tabellone principale, nonostante le due belle vittorie di Rizzo in singolare. Il team dell’I.C. di Valdengo, composto da Mattia Noureldin e dallo splendorino Riccardo Motta vince la categoria delle scuole medie. Il duo non ha problemi a imporsi, vincendo tutti gli incontri per 3 a 0.

Passiamo ora alle gare della categoria superiore. Nella competizione femminile, come nella categoria inferiore, vi era una sola squadra iscritta, quella del Liceo G. e Q. Sella di Biella, formata da Lodovica Motta e da Eugenia Iacazio. La coppia disputa due incontri ininfluenti perdendo per 2 a 1 dalla squadra dell’ ITIS 2 (Cendese-Marino) e vincendo per 3 a 0 contro la squadra maschile del Sella.

L’ultimo atleta TT Biella in gara era Tommaso Sorrentino, accoppiato, in rappresentanza dell’ITIS, al cossatese Tommaso Zoppello. La squadra vince a mani basse, portando a casa tutte le partite per 3 a 0 e imponendosi in finale all’altra compagine dell’ITIS. In conclusione, accedono alla fase regionale i seguenti atleti del TT Biella: Tommaso Sorrentino, Lodovica Motta, Mattia Noureldin, Alessia Fusca e Giorgia Desimone.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it .