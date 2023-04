Pietro Micca su tre fronti: ritmica ed estetica a Padova, Alba e Saint-Vincent

Padova, sabato 15 aprile.

La squadra di ginnastica ritmica che partecipa alla serie C composta da Bocchino (clavette), Garizio (palla), Meirone (nastro) e Nelva (cerchio) si cimenta nella terza prova del Campionato Interregionale. Una squadra compatta e affiatata, un vivaio biellese in continua crescita. Dopo una buonissima prova si classificano 27 esime.

Il commento della direttrice tecnica Marta Nicolo, che accompagna le ragazze insieme alla tecnica Irina Liovina “Le ragazze di questa squadra hanno programmi complessi, questo perché l’obiettivo è quello di puntare sempre alla crescita e al miglioramento. La serie C è un’ottima pedana dove testare questo tipo di lavoro. Siamo soddisfatta di tutte e quattro: hanno dimostrato non solo di essere all’altezza, ma che potranno a breve essere molto competitive.”

Alba, domenica 16 aprile.

La squadra di ginnastica Estetica del livello Start Up categoria Under 14 con il suo esercizio a tema Rock ‘n Roll è composta da: Barbero Sofia, Bottacin Sara, Kyanchenko Alona e Penna Amalia. Una buona prova per le ragazze, che terminano con grande soddisfazione in seconda posizione. Sempre per il livello Start Up categoria Over 14 invece abbiamo l’esercizio con tema flamenco, le ginnaste: Bullio Sophie, Fontanelli Giulia e Beltramello Agnese. Anche per loro una giornata impegnativa: con un punteggio finale migliorato terminano sul primo gradino del podio. A terminare la giornata, la squadra del livello Internazionale Long Program Senior, composta da: Rosso Carolina, Turetta Mia, Barichello Emilia, Rizzo Sophie, Monguzzi Angelica e Sansone Chiara. Propongono alla giuria un esercizio in crescita, affinato e modificato, e il corpo giudicante conferma il miglioramento: occupano il secondo posto con un punteggio migliorato di ben due punti.

“Un ottimo risultato per le squadre, io e Federica siamo contente. Il lavoro della squadra senior ci ha fatto capire che la strada è quella giusta. Le ragazze sono pronte per il Torneo Internazionale a cui parteciperanno la prossima settimana a Miramas in Francia” ci racconta la tecnica Rosso Elisabetta insieme alla collega Federica Mercandino.

Saint-Vincent, domenica 16 aprile.

Si cimentano nella seconda prova del Campionato Regionale Individuale LA1 le atlete della ritmica Pietro Micca: Prina Mello Rebecca, Caldera Sara, Tibi Cecilia e Ghiardo Clarissa. Caldera Sara (Allieva 1) presenta il suo programma a corpo libero e palla. Esordio per la piccola ginnasta che si qualifica 22esima. Prina Mello Rebecca (Allieva 1): presenta palla e corpo libero e, molto emozionata, commette qualche errore rispetto alla prima prova. Si classifica 39esima. Tibi Cecilia (Allieva 3): una buonissima prova quella di domenica.

A palla e corpo libero guadagna un’ottima settima posizione portando a casa una bellissima esperienza di gara. Ghiardo Clarissa (Allieva 1): ripropone gli esercizi a palla e corpo libero della prima prova, migliorati e lavorati. Conclude la sua gara bene, occupa la 25esima posizione. “Le nostre nuove leve hanno fatto un buon lavoro, considerando che questo è il loro primo anno di partecipazione alle gare” ci racconta la tecnica Irina Liovina “siamo soddisfatte del loro lavoro, queste esperienze sono fondamentali per la loro crescita come atlete".