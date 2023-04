Peretti Cucchi/Zugnino i migliori al Torneo Inner Wheel Santhià e Crescentino FOTO

Sport e solidarietà sabato al Gc Cavaglià con il “Torneo Inner Wheel Santhià e Crescentino”, evento benefico giunto alla 14esima edizione che sostiene l’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma.

La gara Louisiana a coppie (18 buche Stableford) ha avuto come ospite d’onore l’ex azzurra di sci alpino Bibiana Perez e visto al via un’ottantina di partecipanti coccolati dalle volontarie Inner con pacco gara e una ricca degustazione alla sosta buvette di metà giro e a fine giornata. Il successo è andato alla coppia composta da Filippo Peretti Cucchi/Tommaso Zugnino con lo score lordo di 40 punti. Nella classifica netta vittoria sul filo di lana per Roberto Revel/Alessandro Ropolo con 45 seguiti da Giorgio Allisone/Ramona Micu (45) e Gianni Verna/Bernardino Paggi. 1° Coppia mista Luigi Ruggiero/Raffaella Casalino con 41.

Domenica al Gc Cavaglià si è giocato il Memorial Mario Marcianesi by M&A (18 buche Stableford 3 categorie) che ha premiato i migliori con pregiate magnum. La gara fa parte di un circuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con premio finale al 1° classificato netto (somma dei 3 score). Prossime tappe domenica 17 settembre e domenica 22 ottobre.

Premiati. 1° Lordo Alberto Schellino Cavaglià 31. 1a categoria: 1° Netto Giorgio Andrigo 37, 2° Netto Loris Farinet Aosta 36, 3° Netto Paolo Schellino Cavaglià 34. 2a categoria: 1° Netto Davide Baroni Cavaglià 41, 2° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 41, 3° Netto Marco Rondi Totto Ponte Cervo 38. 3a categoria: 1° Netto Donatella Villa Cavaglià 41, 2° Netto Franco Panatero Cavaglià 40, 3° Netto Mirco Chester Planta Cavaglià 39. 1° Ladies Giovanna Magarini Cavaglià 37. Nearest to the pin buca 6 Patrizio Ubezio Cavaglià m. 1,18.

Tre appuntamenti agonistici questo fine settimana al Golf Club Cavaglià. Si inizierà venerdì con il circuito Golf Sì (18 buche, Stableford, 3 categorie). Sabato si giocherà la gara singola “Cascina dal Pozzo by Marchisio Flavio” (18 buche, Stableford, 3 categorie, dopo la premiazione a seguire rinfresco). Domenica ospiteremo il “Trofeo Cral Banco Popolare Sez. Terr. di Novara” (18 buche, Stableford, 3 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco con pasta offerto da Audi Selecar. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.