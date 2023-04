La Marmora, Bocchio Ramazio oro in Serie C: bene l'artistica femminile e la squadra maschile

Ricorrente questa settimana in cui hanno gareggiato le tre sezioni il numero sei ad eccezione del risultato di Arianna Bocchio Ramazio. Infatti Arianna, in prestito alla società CH4, ha contribuito moltissimo al risultato della squadra che nell’ultima prova di Campionato ha vinto e così, grazie alle varie gare, ha vinto il Campionato ed oltre al titolo anche la promozione in Serie B. Felice ancor più di Arianna le amiche della squadra per cui ha gareggiato e la sua tecnica Marta Beraldo che l’ha seguita come sempre fino a Rimini. Intanto le giovani hanno partecipato alla seconda prova del Campionato regionale di serie D nel livello C della categoria Allieve.

Sono scese in campo Carola Coda Cap, Giada Garrone ed Adele Murabito. C’è stato qualche errore di troppo alla trave ma sostanzialmente la squadra ha gareggiato bene classificandosi al sesto posto con soddisfazione di Aurora Sellone che le ha seguite con scrupolo e competenza in gara. Intanto a Padova la squadra composta dal capitano Francesco Prato, da Federico Ibba, Davide Cerruti, e Sandro Varnero, assente Timoteo Bagnis, ha gareggiato nell’ultima prova del Campionato interregionale di Serie C classificandosi al nono posto.

Il tecnico Jacopo Vercellino ci ha comunicato che qualche punto in più al cavallo con maniglie ci avrebbe visti in posizione migliore. Comunque nel complesso i ragazzi si sono destreggiati abbastanza bene. La Ritmica a Saint Vincent ha partecipato con due ginnaste al Campionato individuale Silver LA Allieve di quarta fascia e Viola Ceravolo si è classificata al sesto posto mentre Maddalena Calcagno al sedicesimo. Entrambe erano molto preoccupate per l’esercizio alla palla e Viola, alla sua seconda gara in assoluto, si è lasciata prendere dall’ansia con errori mai commessi. Nonostante ciò ha ottenuto un buon punteggio e se l’esercizio fosse stato eseguito come sa fare avrebbe sicuramente conquistato la terza o seconda posizione. Sarà per un’altra volta. Entrambe le ginnaste hanno necessità di fare esperienza, così ci ha detto la tecnica Gianna Cagliano che le ha seguite in gara.