Ginnastica Artistica Femminile, buone prove a Rimini e Biella

Domenica Ginnastica Biella è stata impegnata con due diverse squadre in due diverse gare contemporaneamente.

A Rimini è scesa in pedana per la terza prova della Serie C a squadre, il gruppo formato da Martina Ettolli, Anna De Filippis, Vera Rossin e Veronica Pastorato. Nonostante la squadra fosse ridotta per problemi fisici, Ginnastica Biella ha comunque svolto una buona gara, giungendo al 9° posto. Questo punteggio permette al gruppo di mantenere in classifica generale il 7° posto assoluto. Il gruppo era accompagnato da Irina Sitnikova.

A Biella invece, per il campionato a squadre di serie D Silver LC, accompagnate da Sara Battagion e Patrizia Beriotto, hanno gareggiato Sarah Botto, Alice Veronese, Arianna Baiguera, Giulia Tonizzo, Susanna Rainero e Giulia Begni, che hanno migliorato nel complesso la loro prestazione. I risultati in futuro, verranno con la costanza. Ai gruppi di genitori di supporto che hanno accompagnato le squadre a Rimini e a Biella, vanno i ringraziamenti della Società per il calore dimostrato.