Biella Rugby, weekend ovale in via Salvo d’Acquisto (foto di repertorio di A. Mantovan)

Alla solita domanda “Cosa fare nel weekend?” Biella Rugby risponde proponendo una full immersion nel mondo ovale gialloverde ed offre un sabato e domenica ricchi di iniziative. Sabato pomeriggio alle ore 15 i giovani della Under 19 incontreranno sul proprio campo i pari età di Settimo Rugby Torino. Domenica dalle 9 alle 19 rugby a ciclo continuo.

Alle 9.30 prenderà il via il Torneo 4 Valli dedicato alla categoria Under 15. Per l’occasione sono attesi a Biella undici club. Oltre a Biella Rugby saranno rappresentati: Rugby Gattico, Cus Genova Rugby Milano, Rugby Noceto, Amatori Union Milano, Stade Valdotain, San Mauro, Rovato, Varese, VII Rugby Torino e Rivoli. Gare previste fino alle 12.45 quando tutto si fermerà momentaneamente per la pausa pranzo. Dalle 14.15 le gare finali. Alle 15.30 premiazioni. Il match di Serie A slitta alle ore 16, quando sul campo centrale in erba, sarà possibile assistere al confronto tra gli Orsi e I Centurioni.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Domenica sarà una partita molto importante per noi perché veniamo da una brutta sconfitta con Parma, una partita che non ci ha mai visti all’altezza, chiaro che saremo alla ricerca del riscatto. Saremo opposti ad una gran bella squadra: I Centurioni, che in questa stagione hanno dimostrato di essere in grado di esprimere un bel gioco che ha portato a buoni risultati, con un inizio di stagione strepitoso, poi con qualche alto e basso. Merito del mio amico Roberto Marchioro. I Centurioni sono una squadra molto fisica, dotata di ottime individualità. Dovremo dimostrarci forti ed aggressivi fin dal fischio d’inizio perché se subiremo dal punto di vista fisico, la strada sarà tutta in salita. Siamo molto carichi di affrontare l’impegno e nel contempo desiderosi di tornare al risultato”.

Nella gara di andata, il risultato finale è stato di assoluta parità: 24-24. Alle ore 17.30 concluderà la giornata la squadra EVO (Evolution) con l’incontro Biella - Volpiano, valido per il campionato di Serie C. Serie A. XX giornata – 23.04.23. Rugby Parabiago – Asd Rugby Milano; Cus Genova – Pro Recco; Rugby Noceto – Rugby Parma; Biella Rugby – I Centurioni; Amatori Alghero – VII Rugby Torino. Riposa: Cus Milano. Classifica. Parabiago punti 68; Noceto 60; Cus Milano 57; I Centurioni 53; Asd Milano 50; Biella Rugby 46; VII Rugby Torino e Rugby Parma 43; Amatori Alghero 30; Pro Recco 13; Cus Genova 9.