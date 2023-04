Ad Alba coppe e punti per Biella Motor Team

Sorrisi e qualche rimpianto per la scuderia Biella Motor Team dopo il Rally Regione Piemonte che si è disputato ad Alba, con le prove speciali sulle colline delle Langhe tra il 13 ed il 14 aprile. Era la seconda prova del Campionato italiano rally al cui seguito si correva la gara valida per la Coppa Rally di Zona 1 che comprende Piemonte e Valle d’Aosta.

Nella gara che assegnava punti tricolori il navigatore Luigi Cavagnetto, al fianco del giovane Alessandro Forneris su una Suzuki Swift Boosterjet, ha chiuso al terzo posto di classe Ra5H, medesimo piazzamento nel trofeo monomarca della Casa giapponese mentre nella classifica generale hanno chiuso cinquantatreesimi. Nel rally valido per la Coppa Rally Zona 1, bella prova del navigatore Alessandro Mattioda che, a fianco del pilota locale Jacopo Araldo su una Skoda Fabia, ha ottenuto un’ottima seconda piazza di CRZ al termine di una gara sempre vissuta nelle posizioni di vertice, conclusa al quarto posto assoluto (le prime due auto, due WRC Plus, non prendono punti per la Coppa Rally di Zona) ed al secondo di classe Rally2.

Quindicesimi nella generale e quarti di classe Rally4 Massimo Lombardi ed Erika Bologna che hanno proseguito con la conoscenza della loro nuova vettura, la Peugeot 208 GT Line. Dietro di loro nella generale si è piazzato l’altro navigatore Luca Ferraris che, con Pierangelo Tasinato su una Skoda Fabia, si è classificato quattordicesimo di classe Rally 2. Hanno qualcosa da recriminare Alessandro Colombo e Matteo Grosso che sono stati a lungo protagonisti in classe N2 con la loro Peugeot 106 Rallye. Nelle fasi finali erano terzi di classe a pochi secondi dalla piazza d’onore ma problemi al cambio - si sono trovati con solo due marce disponibili - li hanno fatti retrocedere fino alla quinta posizione finale. Nella generale sono sessantaquattresimi.