Regione, Mosca: “Con Lega conti in ordine e impegno per azzeramento bollo auto a metano e Gpl con riduzione per ibride”

«Con la Lega i conti della Regione sono in ordine e le tasse non aumentano» così Michele Mosca, consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte, interviene sull’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

«In bilancio sono previste risorse per interventi importanti per tutto il Piemonte – illustra Mosca – come i 26 milioni per l’agricoltura, i 17,5 milioni a sostegno delle attività turistiche, i 43 milioni sugli extra Lea con 3 milioni aggiuntivi rispetto allo scorso anno e i 5 milioni in più che portano a 42 milioni gli stanziamenti per la Cultura, con buona pace di chi sostiene che la Lega non si interessa di questo settore strategico, i 53 milioni per la qualità dell’aria, a smentire quanti ci accusano di non far niente per l’ambiente, gli 8,6 milioni per gli impianti e le piste degli sport invernali che generano ricadute dieci volte più grandi. A ciò si aggiungono il Fondo Sociale per la casa che straordinariamente passa da 7 a 12 milioni e i 15 milioni per l’edilizia sociale ai quali si sommano i 10 milioni delle ex Gescal».

Mosca si sofferma in modo particolare, anche in relazione alla grande attenzione da sempre posta dalla Lega sul territorio, sulle «risorse per le Pro loco, per i vigili del fuoco volontari, per il soccorso alpino e speleologico, per gli scuolabus e gli spazzaneve per la viabilità delle strade di montagna».

Un’ulteriore misura è stata poi resa possibile grazie alla mozione della Lega che porterà in Piemonte all’azzeramento del bollo per le auto a metano e Gpl e alla riduzione per le ibride: «L’impegno – spiega Mosca – è rivolto all’esenzione o alla riduzione in assestamento di bilancio del bollo per le auto a metano, Gpl e ibride, finalizzato all’azzeramento del bollo auto per questa tipologia di veicoli».