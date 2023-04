Forza Italia, in sede si parla della riforma del codice degli appalti

Nella serata di lunedì presso la sede di Forza Italia a Biella si è svolto l’incontro dedicato alla Riforma del codice degli appalti. A spiegare e analizzare il nuovo testo sono stati il consigliere del Ministro della Pubblica Amministrazione on. Diego Sozzani e l’avvocato Roberto Cota.

"Si è potuto constatare come il testo vada nella direzione della semplificazione e della digitalizzazione, aspetti che stanno caratterizzando il necessario cambiamento in atto in tutta la Pubblica amministrazione - spiega il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - Inoltre con l’innalzamento delle soglie degli importi di affidamento e un maggior rapporto fiduciario tra stazione appaltante e operatori economici la volontà del legislatore è quella di facilitare le imprese del territorio".