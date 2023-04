Anniversario della Liberazione: Le iniziative del PMLI di Biella

In occasione delle celebrazioni locali del 78° Anniversario della Liberazione l’Organizzazione biellese del Partito marxista-leninista italiano, unitamente all’ANPI Valle Elvo e Serra sezione “Pietro Secchia”, al Partito della Rifondazione Comunista e il Partito Comunista dei Lavoratori, deporranno una corona di gerbere rosse ai piedi del monumento partigiano di piazza Martiri della Libertà di Biella alle ore 17:30 di lunedì 24 aprile. In serata le organizzazioni comuniste parteciperanno alla fiaccolata antifascista per le vie di Biella organizzata dall’ANPI Comitato Provinciale Biella. Il giorno seguente, martedì 25 aprile alle ore 10:00, l’Organizzazione di Biella del PMLI parteciperà alle celebrazioni ufficiali del 78° anniversario della Liberazione presso l’area monumentale di Lace nel comune di Donato (BI).