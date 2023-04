A Gli Orsi di Biella torna l’Open Stage: 6 mesi di live show con band e artisti emergenti 

Al via la seconda edizione dell’Open Stage al Parco Commerciale Gli Orsi di Biella che, dopo il successo dell’anno scorso, ospiterà nella piazza esterna band e artisti emergenti con un ricco palinsesto di appuntamenti, offrendo a tutti i performer un’opportunità unica per farsi conoscere e apprezzare dal vasto pubblico dei frequentatori del Centro. Le performance musicali live andranno in scena nei weekend dalle 14.30 alle 18.30 fino a domenica 29 ottobre.

La partecipazione è gratuita: band e artisti emergenti potranno prenotare la propria esibizione in modalità busking tramite l’App Open Stage (www.theopenstage.it). Basta scaricare l’App Open Stage, registrare il proprio profilo e scegliere tra le date e orari disponibili.

Le esibizioni si svolgeranno nell’area dehor del Parco Commerciale, dove sarà installato il “totem open stage” con impianto audio incorporato, che consentirà ai musicisti di settare la loro performance autonomamente. Gli artisti che si esibiranno e la data della loro performance saranno pubblicate sull’App Open Stage e sui canali digitali del Parco Commerciale che faranno anche da cassa di risonanza per tutta la durata dell’iniziativa.