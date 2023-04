SEAB: Gara aperta per “Servizio di noleggio a lungo termine in modalità “Full Service” senza conducente per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani“

"SEAB S.p.A., P.IVA 02132350022, con sede in Viale Roma, 14 13900 Biella (BI), con bando pubblicato sulla GUCE n. 2023/S 070-214311 del 07/04/2023 e sulla GURI n° 42 del 12/04/2023 ha indetto gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, suddivisa in sei lotti per l’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine in modalità “Full Service” senza conducente per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani“, per una durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ai medesimi patti e condizioni di aggiudicazione e dell'opzione di proroga della durata del contratto per 6 mesi.

Valore totale stimato: € 3.423.000,00 comprensivo di rinnovo e proroga, Iva esclusa

— Lotto n. 1: Noleggio Full Service di n. 3 automezzi dotati di costipatore con vasca da 5:6 mc aventi m.t.t pari a 55 q due assi conducibili con patente C. CIG: 97564014CD. Valore stimato. € 151. 200,00 Iva esclusa

— Lotto n. 2. Noleggio Full Service di n. 4 automezzi dotati di costipatore con vasca da 7:8 mc aventi m.t.t pari a 75 q due assi conducibili con patente C. CIG. 975642154E. Valore stimato. € 211.200,00 Iva esclusa

— Lotto n. 3: Noleggio Full Service di n. 10 automezzi compattatori da 10 mc aventi m.t.t pari a 120 q due assi conducibili con patente C. CIG: 9 Z564404FC. Valore stimato. € 768.000,00 Iva esclusa

— Lotto n. 4: Noleggio Full Service di n. 3 automezzi compattatori da 16 mc aventi m.t.t pari a 180 q due assi conducibili con patente C. CIG: 9756456231. Valore stimato: € 244. 800,00 Iva esclusa

— Lotto n. 5: Noleggio Full Service di n. 3 automezzi compattatori da 24 mc aventi m.t.t pari a 260 q tre assi conducibili con patente C. CIG.' 975648 J6DJ. Valore stimato: € 273. 600,00 Iva esclusa

— Lotto n. 6.’ Noleggio Full Service di n° 2 spazzatrici stradali da 6 mc e n° 1 spazzatrice stradale da 4 mc. CIG: 9756520700. Valore stimato: € 307.200, 00 Iva esclusa

— Il valore stimato di ogni singolo lotto non è comprensivo dell’importo per il rinnovo facoltativo del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi e dell’importo per l’opzione facoltativa di proroga della durata del contratto per 6 mesi.

Per tali indicazioni si rinvia ai documenti di gara - La procedura é aggiudicata con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. La procedura viene svolta interamente con strumenti telematici, tramite la piattaforma SINTEL accessibile al sito www.ariaspa.it L’intera documentazione di gara è disponibile in via libera, diretta e gratuita al link: https.//www.ariaspa.it/wps/portai/Aria/Home/bandi- convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel.